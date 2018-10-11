KMÜ'de kan bağışı kampanyası

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Gastronomi ve Aşçılık Öğrenci Topluluğu tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

KMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen ve çok sayıda çalışan ve öğrencinin katıldığı etkinlikte Türk Kızılayı Kan Bağışı Merkezine 76 ünite kan bağışının yanı sıra 16 ünite de ilik nakli için bağış yapıldı.

Topluluk Başkanı Ali Tulgaç yaptığı açıklamada düzenlemiş oldukları bu anlamlı etkinlikten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, " Kızılay Kan Bağışı Merkezi yetkililerinin verdiği bilgiye göre tek günde yapılan en fazla bağış miktarına ulaşmışız. Bu başarı bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza ve Kızılay Kan Bağışı Merkezine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.



