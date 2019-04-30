KMÜ'de istihdam, kariyer ve girişimcilik fuarı açıldı

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genç Girişimciler Öğrenci Topluluğu ile İŞKUR Karaman İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 1. İstihdam Kariyer ve Girişimcilik Fuarı'nın açılışı yapıldı.



KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda, bu tip fuarların iş çevreleriyle öğrenci ve akademisyenlerin yakın temasına imkan sağladığını söyledi.



Fuarın, üniversite ile sektörün eğitim ve istihdam temelinde işbirliği ve dayanışmasına da zemin hazırladığını ifade eden Akgül, şunları kaydetti:



"Bu sayede öğrenciler, sektör temsilcileriyle birebir görüşerek meslekler hakkında gerçek hayattan örneklerle buluşmakta ve geleceklerini daha sağlam temeller üzerinde inşa etme fırsatı yakalamaktadırlar. Böylelikle kariyerlerini şekillendirmek konusunda somut kazanımlar elde etmektedirler. O nedenle ben düzenlenen bu fuarın öğrencilerimiz ve halkımız için son derece yararlı olacağına inanıyor; etkinliğin herkese en üst düzeyde fayda sağlamasını temenni ediyorum."



Yapılan konuşmaların ardından açılış oturumunda Attac Bağımsız Denetçilik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Turan, Başkan Vekili Özgür Işık ile Yuntes Makine Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Derebağı öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

