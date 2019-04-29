KMÜ'de görüntü işleme semineri

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından, "Nesnelerin İnterneti ile Makine Öğrenmesi ve Görüntü İşleme" konulu seminer düzenlendi.



Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi Mahmut Durgun, fakültenin konferans salonunda, nesnelerin internetinin araç, akıllı evler, insan, sağlık gibi birçok alanda kullanılan bir teknoloji olduğunu belirtti.



2020'li yıllarda 50 milyara yakın cihazın internete bağlanmasının ön görüldüğünü ifade eden Durgun, bu teknolojinin iş, sağlık, sosyal hayat uygulamaları sayesinde yaşamı kolaylaştıran avantajlarının yanı sıra gizlilik, iş kaybı ve teknolojiye aşırı güven dezavantajlarının olduğuna dikkati çekti.



Araştırma Görevlisi Ali Bircan ise bilgisayarları anlamak için önce tarihçesinin bilinmesi gerektiğini açıklayarak, robot üreten firmaların amacının insansı özellikler taşıyan özellikte robotlar üretmek olduğunu ifade etti.



