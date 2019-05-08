KMÜ'de fidan dikimi

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARDİL) bünyesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler üniversite yerleşkesine fidan dikti.

KMÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte 45 yabancı uyruklu öğrenci 50 fidanı toprakla buluşturdu.

KARDİL Müdürü Doktor Ögretim Üyesi Kemal Göz, etkinlikte yaptığı konuşmada, yerleşkenin daha yeşil hale gelmesi için fidan diktiklerini belirterek, "Dikilen her fidana öğrencilerin isimlerinin yazıldığı notlar asarak yabancı uyruklu öğrencilerimize güzel bir anı oluşturduk." dedi.

