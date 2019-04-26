KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından "1915'e Hapsedilen Tarih: Ermeni Meselesi" konulu söyleşi düzenlendi.

Türk-Ermeni ilişkileri uzmanı ve Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferudun Ata, Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda, soykırım kavramının 2. Dünya Savaşı sonrası uluslararası hukuka girdiğini belirtti.

"Türk milletinin işlemediği bir suçun üzerinde kalması, benimseyeceğimiz bir tutum olamaz" diyen Ata, şunları kaydetti:

"Ermeniler 15'inci, 16'ıncı ve 17'inci yüzyıllarda Osmanlı toprakları içerisinde ağırlık oluşturmuşlar ve Türklerle iç içe yaşamışlardır. Ermeniler kuyumculuk, sarraflık, zanaat gibi pek çok alanda zenginleşmişlerdi. 18'inci ve 19'uncu yüzyıllarda ise Osmanlı Devleti'nin gerilemesi ile bu güzel ilişkiler değişmeye başlamıştır. En önemli kırılma evresi ise Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında olmuştur. İlk defa bu tarihten sonra Ermeni meselesi uluslararası sorun haline gelmiştir."