KMÜ'de engelliler için

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı tarafından, Meşguliyet Terapisi sergisi düzenlendi.

Öğretim görevlileri Ali Ceylan ve Safa Ataman danışmanlığında hazırlanan sergide, 50’ye yakın öğrencinin çalışmasına yer verildi.

Sergide geriatrik ve engelli bireylerin günlük yaşam aktivitelerine yardımcı 60 adet cihaz tasarımının yanı sıra engelli bireylerin gerçekleştirdikleri aktiviteler sonucu ortaya çıkan 50 çalışma yer aldı.

Sergi ile ilgili açıklamada bulunan Öğretim Görevlisi Ataman, şunları söyledi:

"İş ve meşguliyet terapisi olarak da bilinen rekreasyon aktiviteleri; engelli bireylerin bulundukları ortamdan uzaklaşmalarının ve sosyal izolasyonlarının önlenmesi, onların topluma kazandırılması ve hatta meslek edindirmek amacıyla birçok ülkede uygulanan bir yöntem. Biz de tedavi amacıyla kullanılan bu yöntemi öğrencilerimizle birlikte ders kapsamına alarak uygulamak istedik. Emeği geçen bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum."