KMÜ'de darbecilik ve demokrasi paneli düzenlendi

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi'nde Darbecilik ve Demokrasi konulu panel düzenlendi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Şehit Ömer Halisdemir konferans salonundaki panelde 15 Temmuz'da yapılan darbe girişiminin 250'yi aşkın vatandaşın hayatını kaybettiğini ve milli iradenin şahlandığı önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi.

15 Temmuz'u çeşitli vesilelerle anmak genç nesillere demokrasi kültürünü aşılamak açısından olduğu kadar, ülkedeki gizli tehditleri gün yüzüne çıkarmak açısından da önem arz ettiğini belirten Akgül, her dönem çeşitli saldırılara ve tehlikelere açık olan milletin, hem dirayetli yöneticileri hem de kahraman vatan evlatları sayesinde tüm tehditleri bertaraf etmesini bildiğini aktardı.

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül de tarihsel süreç içindeki gelişmelere bakıldığı zaman darbelerin Türk modernleşme tarihi içerisinde olduğunu dile getirerek, "Darbeler, tanzimat dönemi ile başlayan modernleşme süresi içerisinde gerçekleşmeye başlamıştır. Nurcular din dilini ele geçirerek yarı batıcı yarı geleneksel bir tavır sergilemişlerdir. Devleti ele geçiremeyeceklerini anladıkları için fertleri ele geçirmeye başlamışlardır." dedi.

Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaattin Uca ise darbenin seçilmiş hükümete dışarıdan müdahale edilerek hükümetin devrilmesi olduğunu aktararak, "Darbe yapan gruplara ise cunta denir. Darbeyi eğer askerler yaparsa askeri darbe denir. İhtilal ve darbe birbirinden farklı kavramlardır. İhtilal halk hareketidir fakat darbelerde halk hareketi yoktur." diye konuştu.

Son olarak konuşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Akkaş da 15 Temmuz'un Türk milletinin hayallerini söndürmeye çalışan bir kalkışma olduğunu ifade etti.



