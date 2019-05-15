KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık, Kültür ve Etik Öğrenci Topluluğu ile Yürüyüş Öğrenci Topluluğu tarafından Engelliler Haftası kapsamında "Bedenimdeki Değil, Yüreğimdeki Engel" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademik personeli ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen seminer saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın işaret dili eşliğinde okunması ile başladı.

Daha sonra Yüksekokul'un son sınıf öğrencilerinden Gamze Mutlu, seminerin açılış konuşmasını yaparak Engelliler Haftası ile ilgili bilgi verdi.

Mutlu'nun konuşmasının ardından görme engelli Filiz Aktaş'ın görme yetisini kaybetme sürecini anlatan ve kendisinin kaleme aldığı bir mektubu okudu.

Seminerin ilk konuşmacısı olan Öğretim Görevlisi Sefa Ataman, Türkiye nüfusunun yüzde 12'sinin engelli bireylerden oluştuğunu ve 9 milyon insanın engelli kapsamında değerlendirildiğini söyledi.

Engellilik ve otizm hakkında bilgi veren Ataman, "Engelli bireyler toplumdaki tepkiler nedeniyle kendilerini toplumdan saklama gereği duymaktalar. Buradaki sorun bizlerden, yani toplumdan kaynaklanmaktadır. Onlara karşı beklentilerimizi değiştirebilirsek onlarla aramızdaki engellerimizi kaldırabiliriz. Otizmle mücadele konusunda erken teşhis çok önemli bir etken. Otizm ne kadar erken fark edilirse önlem alınması da o kadar kolaylaşacaktır." dedi.

Öğretim Görevlisi Bilal Bahçeci ise engelli bireylerin tanımlanmasında farklılık kavramının öne çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Engel, bireylerde fiziksel kapasitesinin sınırlanmasına ve bireyin ruhsal yapısının baskı altında olmasına sebebiyet veren bir kavramdır. Engelli bireylere sunulan ücretsiz geziler yerine onlara başarı sağlayabilecekleri sorumluluklar yüklemek daha güzel olur. Birkaç gün yapılan etkinliklerle onları hatırlıyoruz, fakat sonrasında hiçbir şey yokmuş gibi hayatımıza devam ediyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız.

Bu konuda farkındalığımızı geliştirmemiz gerekiyor. Günümüzde en çok karşılaştığımız sorun engellilerin itibarsızlaştırılmasıdır. Engelli bireylerimizle birlikte yaşayan ve birlikte çalışan insanlarımızın bu farkındalık içinde olmaları gerekiyor."



