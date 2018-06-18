KMÜ'de bayramlaşma programı

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı fuaye alanında düzenlenen törene KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay ve Genel Sekreter Ahmet Tüfekci’nin yanı sıra dekan ve müdürler ile üniversite personeli katıldı.

Bayramlaşma töreninde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite personeli ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Tören, tüm personelin bayramlaşması ve iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.