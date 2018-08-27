KMÜ'de bayramlaşma

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) bayramlaşma töreni yapıldı.

KMÜ'de Kurban Bayramı'nın ardından ilk mesai gününde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı fuaye alanında bayramlaşma töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite personeliyle tek tek tokalaşıp bayramlarını kutlayarak, "Ağustos ayı içerisinde Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı olmak üzere iki farklı sevinci bir arada yaşıyoruz. İnşallah sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlara hep birlikte ulaşırız. Şimdiden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı da tebrik ediyorum." dedi.