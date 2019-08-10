KMÜ'de Bayramlaşma

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) bayramlaşma töreni yapıldı.



KMÜ'de Kurban Bayramı öncesinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı fuaye alanında bayramlaşma töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite çalışanlarıyla tek tek tokalaşıp bayramlarını kutladı.



Bayram dolayısıyla memleketlerine gidecek olan üniversite personeline 'Bayram sevincimiz hüzne dönüşmesin' uyarısında bulunan Akgül, "Memleketinize giderken trafik kurallarına uygun bir şekilde dikkatlice seyahat etmenizi tavsiye ediyor, ailelerinizle birlikte huzurlu ve keyifli bir bayram geçirmenizi diliyorum" şeklinde konuştu.

