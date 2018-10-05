KMÜ'de AÖF dersleri başlıyor

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) derslerinin 15 Ekim 2018 Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Karaman İl Koordinatörü Prof. Dr. Ercan Oktay, yaptığı yazılı açıklamada yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Derslerin ekim ayının ikinci haftasından itibaren başlayacağını ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"2018-2019 öğretim yılı güz döneminde Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi dahilinde eğitim - öğretim gören ve Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencilerine yönelik yapılan yüz yüze ' AÖF Akademik Danışmanlık' derslerimiz başlıyor. Dersler, KMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundaki dersliklerde yapılacak olup AÖF öğrencileri geçerli kimlik kartlarıyla üniversitemizdeki dersleri takip edebilecekler."