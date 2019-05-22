KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından 100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele konulu panel düzenlendi.

KMÜ konferans salonunda düzenlenen panelde ilk olarak konuşan Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mercan, 19 Mayıs 1919 tarihinin Milli Mücadelenin başlangıcı olarak kabul edildiğini belirtti.

Milli Mücadelenin dönüm noktalarından bir diğerinin Erzurum Kongresi olduğunu da ifade eden Mercan, şunları kaydetti:

"Bu, Mustafa Kemal'in liderliğinin tescillendiği kongredir. Erzurum Kongresini sırasıyla teşkilatlanma bağlamında önemli olan Sivas Kongresi, fiilen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir eşik olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, Sakarya Savaşı ve son olarak da Lozan Antlaşması takip eder."

KMÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaattin Uca da 19 Mayıs'ın milli bayramlardan birisi olduğunu belirterek, "Hedefler hiçbir zaman tek yönlü gerçekleşmez. Millet olarak milli ve manevi değerleri birlikte yüceltme kanaatinde olmamız gerekir. Atatürk Nutuk'ta 19 Mayıs 1919 tarihinde Milli Mücadelenin başladığını ifade etmekte ve 19 Mayıs'ı doğum günü olarak kabul etmektedir." diye konuştu.

KMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Erol Yüksel ise bir milletin yeniden doğuşunda fikri temellerin atıldığı dönem olan 30 Ekim 1918'den 19 Mayıs 1919'a kadar yaşanan gelişmeleri anlattı.

