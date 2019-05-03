KMÜ Sosyal Bilimler MYO'da mezuniyet töreni

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.



KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 15 Temmuz konferans salonunda, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.



KMÜ olarak tüm akademik ve idari kadrolarla altyapı olanaklarıyla, bilimsel ve sosyal tüm imkanları seferber ederek gençlere en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettiklerini ifade eden Akgül, şöyle konuştu:

"Sizlere tavsiyem, karşılaşacağınız zorluklar karşısında umudunuzu ve azminizi hiçbir zaman yitirmeden, korku ve endişeye kapılmadan, inançla ve kararlılıkla hedeflerinize yürümenizdir. Karar almaktan, onu uygulamaktan, hata yapmaktan ve hatalarınızı kabul edip yeni rotalar belirlemekten çekinmeyin. Ayrıca okumaktan ve öğrenmekten hiçbir zaman geri kalmayın."

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.