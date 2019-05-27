KMÜ Sağlık Hizmetleri MYO'da mezuniyet töreni

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.



KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 15 Temmuz konferans salonunda, sağlık sektörünün dünyada ve ülkede gelişimini hızla sürdüren, nitelikli eleman ihtiyacını muhafaza eden önemli sektörler arasında yer aldığını belirtti.





Üniversitenin sağlık alanında daha fazla gelişim göstermesi amacıyla Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başta olmak üzere yeni akademik birimleri, yeni bölüm ve programları halkın hizmetine sunmaya devam edeceklerini ifade eden Akgül, şunları kaydetti:"Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde şu an Çocuk Gelişimi, Ameliyathane Hizmetleri, İlk ve Acil Yardım, Diyaliz, Evde Hasta Bakımı, Yaşlı Bakımı, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Eczane Hizmetleri ve Fizyoterapi programlarında bin 680 öğrenci ve 30 öğretim elemanıyla eğitim-öğretim hizmeti vermekteyiz. Önümüzdeki yıl ise Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programımıza ilk öğrencilerimizi almış olacağız. Yetiştirdiğimiz öğrencilerin vatanına, milletine bağlı, mesleğini en iyi şekilde yapma gayretinde olan, insana saygıyı hiçbir koşulda ihmal etmeyen, kendinizi emanet etmekten çekinmeyeceğiniz kadar güvenilir ve bilgili, mesleğinde her zaman etik davranış gösterme becerisine sahip bireyler olduğuna inancımız tamdır."Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.