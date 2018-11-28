KMÜ Rektörü Akgül’den taziye mesajı

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Batman'da düzenlenen operasyonda şehit düşen, KMÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencisi Başak Öztekin'in babası Birol Öztekin için taziye mesajı yayımladı.

Rektör Akgül, mesajında, devletin ve milletin barış, huzur ve güvenliğine yönelik gerçekleştirilen tüm terör eylemlerinin sonuçsuz kalacağına, teröristlerin kahraman vatan evlatların canları pahasına ortaya koyduğu mücadeleden her daim yenik ve hüsrana uğramış şekilde ayrılacağına yürekten inandığını kaydetti.

Şehit olan Öztekin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Akgül, "Kahraman polisimiz Birol Öztekin'in bize emaneti olan kıymetli öğrencimiz Başak gibi şehit evlatlarımız milletimize onlardan birer hatıra olarak her zaman baş tacımız olacaktır. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.