KMÜ Rektörü Akgül öğrencilere başarı diledi

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.



Akgül, yayımladığı mesajında, öğrencilerin uzun soluklu ve yorucu bir çalışma döneminin ardından girecekleri YKS ile şimdiye kadar edinmiş oldukları bilgi birikimini başka adaylarla mukayese etme ve kendilerini test etme imkanı bulacaklarını belirtti.

Rektör Akgül, mesajının devamında şunları kaydetti:



"Gençlerimiz bu önemli sınavla aynı zamanda alın terlerinin ve emeklerinin karşılığını almak adına bir fırsat yakalamış olacaklar. Kendilerini adım adım geliştirerek büyük bir özveriyle bugüne hazırlanan öğrencilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yaparak emeklerini başarıyla taçlandıracaklarına inancımız tamdır. Öğrencilerimizin YKS'yi telafisi olmayan bir son gibi düşünmeden verilen emeklerin karşılığının alınacağı bir sınav olarak görmeleri başarı oranlarını yükseltecek, kendilerine güvenerek başarılı olacaklarına inanmaları sınav esnasında daha rahat ve kaygıdan uzak olmalarını sağlayacaktır. Tüm vatandaşlarımızın ve sınavda görevli personelin de adayların huzur ve güven içinde bir sınav geçirmeleri için gereken özeni göstereceklerine inanıyorum."