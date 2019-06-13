KMÜ Rektörü Akgül basınla buluştu

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversitenin 12. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Rektör Akgül, VİP toplantı salonunda yaptığı konuşmada, her geçen gün başarılarını artıran KMÜ'nün akademisyenlerin bilimsel performansı açısından 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında 15'inci sırada yer aldığını söyledi.
Kentte paydaşlarla gerekse diğer kurum ve kuruluşlarla olan bağı güçlendirerek şimdiye kadar 47 farklı işbirliği protokolüne imza attıklarını ifade eden Akgül, şunları kaydetti:
Toplantı, üniversitenin gelişimini anlatan slayt sunumuyla devam etti.
Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci ve çok sayıda basın temsilcisi katıldı.