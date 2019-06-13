KMÜ Rektörü Akgül basınla buluştu

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversitenin 12. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Rektör Akgül, VİP toplantı salonunda yaptığı konuşmada, her geçen gün başarılarını artıran KMÜ'nün akademisyenlerin bilimsel performansı açısından 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında 15'inci sırada yer aldığını söyledi.



Kentte paydaşlarla gerekse diğer kurum ve kuruluşlarla olan bağı güçlendirerek şimdiye kadar 47 farklı işbirliği protokolüne imza attıklarını ifade eden Akgül, şunları kaydetti:



"Bunlar arasında ortak bilimsel organizasyonlar, ar-ge projeleri, staj protokolleri ve başarılı öğrencilerimize burs verilmesi, üniversitemizin yurt dışında tanıtımı, yabancılara Türkçe öğretimi gibi işbirliklerinin yanı sıra Tıp Fakültesi Afiliasyonu, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi ve Uysal-Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bina Yapım ve Bağışlama Protokolü, Toplu Konut Projesi, Nalıncılar Kültür Evi gibi önemli projeler de yer almaktadır. Yine Ermenek Rehabilitasyon Merkezi ve Uygulama Oteli projemizde önemli aşamalar kaydettik. Eğitim Fakültesi Binası ile Tıp Fakültesi binasında sona yaklaştık. 2. GES projesini hayata geçirerek yıllık elektrik tüketimimizin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayabilecek konuma geldik."

Toplantı, üniversitenin gelişimini anlatan slayt sunumuyla devam etti.



Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Oktay ve Prof. Dr. Birol Üner, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci ve çok sayıda basın temsilcisi katıldı.



