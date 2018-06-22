KMÜ Rektörü Akgül, basın mensuplarıyla buluştu

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül göreve geldiği 17 aylık süreyi değerlendirdi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ait salonda toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Akgül, göreve geldiği günden itibaren üniversite bünyesinde gerçekleştirilen yenilikler ve gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Rektör Akgül, 17 aylık süreçte belirlenen hedefleri gerçekleştirmiş olmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2017 yılı ocak ayından 2018 yılı haziran ayına kadar üniversitemizde Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu kurduk. Bunların yanı sıra İletişim Fakültesi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi ve Uysal-Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için de teklifimizi sunduk. Yine Ermenek'te baraja nazır bir konumda Rehabilitasyon Merkezi ve Uygulama Oteli kuruyoruz."



Akgül, konuşmasının sonunda genel bir değerlendirme yaparak, "Üniversitemizin akademik gelişimi ve fiziki altyapısının güçlenmesi, eğitim, öğretim kalitesinin ve tercih edilirliğinin artması, bölgesine daha fazla katkı sunması ve yükseköğretim sektöründe daha üst seviyelere çıkması için çalışmalarımıza ara vermeden ve yorulmadan, ilk günkü gibi aşkla ve heyecanla devam edeceğiz. Tarafımıza tevdi edilen bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirebilmek temennisiyle katılımlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci, üniversitenin akademik ve idari personeli ile basın mensupları katıldı.

