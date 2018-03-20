KMÜ ile Duru Bulgur arasında protokol imzalandı

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü ile Duru Bulgur arasında eğitime destek burs protokolü imzalandı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Duru'nun imzasıyla yürürlüğe giren protokol çerçevesinde, KMÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik ve Gıda Mühendisliği bölümlerine ilk sıralarda yerleşen öğrencilere burs verilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre Biyomühendislik Bölümüne ilk üç ve Gıda Mühendisliği Bölümüne ilk yedi sırada yerleşen öğrencilere Duru Bulgur tarafından birinci sınıfın sonuna kadar karşılıksız burs verilecek. Öğrencilere ayrıca başarılı olmaları durumunda son sınıfa kadar yıllık 300 lira destek bursu ödenecek.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanacak protokol, gıda ve biyomühendislik alanlarında daha nitelikli öğrencilerin ilgili bölümleri tercih etmesini sağlamayı, öğrencilerin başarılarını teşvik etmeyi ve bu sektörlerde bilgi, beceri ve donanım sahibi küresel mühendisler yetiştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

İmza töreninin ardından konuşan Rektör Akgül, "Duru Bulgur'a eğitim-öğretime katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu ilişkilerimizin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini diliyorum." dedi.

Duru'da protokolün hayırlı olmasını dileyerek projenin diğer bölümlere de yansıması temennisinde bulundu.