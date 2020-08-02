Klimanın soğuk ayarı nasıl yapılır?

Klima Çalıştırma Modları

COOL -HEAT

Soğutma veya ısıtma modun da kullanırken set ettiğiniz ısı derecesine ulaşınca ortam ısısı;

Klasik on-off klimalar soğutmada dış ünite durur,iç ünite üflemeye devam eder.Isıtmada ise dış ünite durur,iç fan ya durur yada çok düşük devirde döner.

İnverterde ise istenilen ısı ya yaklaştıkça kompresör yavaşlaş ve kapasiteyi min. kadar düşürür.

DRY

Nem alma modudur.Özellikle çok nemli bölgelerde soğutma işlemine başlamadan önce çalıştımakta fayda vardır.Ortamdaki nemi daha hızlı alır.Bazende geçiş mvsiminde arada sırada kullanılabilir.

Oto mod Cool,Heat veya Dry modu kendi seçer.Genel olarak ortam ısısı 21 derecenin altında ise 24 de kadar Heat,26 nın üzerinde ise Cool,ikisi arasında ise Dry çalışır.Çok kullanan yoktur.Bence bizim coğrafyada gerekte yok.

Auto Fan

Fan hızı genelde Hı-med-Low yani Hızlı-Orta-Düşük 3 adettir.Ya siz manuel ayarlarsınız yada Auto fana alırsanız set ttiğiniz ısı dercesine göre hızı makine otomatik değiştirir.

Sonuç Olarak

Sonuç olarak sıcak günlerde klimadan ayar cool olana getirilmeli ve değer 20 derecede uygundur, soğuk günlerde ise ayar heat olarak değiştirilmeli ve değer 24 -27 derece uygundur.