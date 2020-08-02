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Klimanın soğuk ayarı nasıl yapılır?

Klima kumanda kodları marka marka haber detayımızda sunulmuştur. Yaz günlerinde klimanızı soğuğa almak için yapılması gerekenler

Genel 02.08.2020, 09:49 02.08.2020, 09:51
Klimanın soğuk ayarı nasıl yapılır?
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Klima Çalıştırma Modları

COOL -HEAT

Soğutma veya ısıtma modun da kullanırken set ettiğiniz ısı derecesine ulaşınca ortam ısısı;

Klasik on-off klimalar soğutmada dış ünite durur,iç ünite üflemeye devam eder.Isıtmada ise dış ünite durur,iç fan ya durur yada çok düşük devirde döner.

İnverterde ise istenilen ısı ya yaklaştıkça kompresör yavaşlaş ve kapasiteyi min. kadar düşürür.
DRY
Nem alma modudur.Özellikle çok nemli bölgelerde soğutma işlemine başlamadan önce çalıştımakta fayda vardır.Ortamdaki nemi daha hızlı alır.Bazende geçiş mvsiminde arada sırada kullanılabilir.

AUTO

Oto mod Cool,Heat veya Dry modu kendi seçer.Genel olarak ortam ısısı 21 derecenin altında ise 24 de kadar Heat,26 nın üzerinde ise Cool,ikisi arasında ise Dry çalışır.Çok kullanan yoktur.Bence bizim coğrafyada gerekte yok.

Auto Fan

Fan hızı genelde Hı-med-Low yani Hızlı-Orta-Düşük 3 adettir.Ya siz manuel ayarlarsınız yada Auto fana alırsanız set ttiğiniz ısı dercesine göre hızı makine otomatik değiştirir.

Sonuç Olarak

Sonuç olarak sıcak günlerde klimadan ayar cool olana getirilmeli ve değer 20 derecede uygundur, soğuk günlerde ise ayar heat olarak değiştirilmeli ve değer 24 -27 derece uygundur.

Yorumlar (5)
Sogukta caliştırmak istiyorum hangisine alim 1 yıl önce
Sogu
Cevapla Beğendim (6) Beğenmedim (8)
abdurrahman poturgeli 1 yıl önce
gunes sembolune getir sogutmak istiyorsan gunes sogutur biliyorsun
Cevapla Beğendim (6) Beğenmedim (19)
Sogukta caliştırmak istiyorum hangisine alim 1 yıl önce
Sogukta caliştırmak istiyorum hangisine alim
Cevapla Beğendim (5) Beğenmedim (22)
Reyhane 3 ay önce
Merhaba simens klimamın ışığı yanıp sönüyor kış modunda soğutmuyor üçgen şeklinde olunca ancak nedeni nedir ışığın yanıp sönmesi teşekkür ederim modelinasil yeniliycem aklı kumandada kt 528
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Sagocu 3 ay önce
Hiç bir işime yaramadı sağolun.
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (2)
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