Klimalara bakım uyarısı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Ürün Müdürü Caner Güçer, "Klimaların uzun yıllar performansını koruyarak kullanılması için periyodik olarak yılda iki kez bakım yapılması gerekiyor. Bakımların yapılmaması durumunda klimanın ısıtma ve soğutma kapasitesi düşerken, gereksiz elektrik sarfiyatı da oluşabiliyor." uyarısında bulundu.

Güçer yaptığı yazılı açıklamayla doğru klima seçimi ve kullanımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Klima seçiminde dikkat edilmesi gereken konuların başında mekanın ısıtma ve soğutma ihtiyacının doğru bir şekilde belirlenmesinin geldiğini aktaran Güçer, "Klimanın yüksek kapasiteye sahip olması o klimanın doğru klima olduğunu göstermiyor. Klimanın kullanılacağı mekandaki insan sayısı, mekanın ısı kayıp kazançları, bina yönü, yalıtım durumu gibi pek çok faktöre dikkat edilerek seçim yapılması avantaj sağlıyor. Doğru kapasitede klima seçimi enerji tasarrufu sağladığı gibi ihtiyaç duyulan iç ortam havasının, konforlu bir ses seviyesi ile elde edilmesine de imkan tanıyor." bilgilerini verdi.

Klimanın kullanım ömrü boyunca sorunsuz performans sergileyebilmesi ve yüksek konfor sunabilmesi için mekanın ihtiyaçlarına uygun kapasite ve tipte bir klimanın belirlenmesi gerektiğini ifade eden Güçer, klimanın montajının doğru yere yapılması gerektiğini kaydetti.





- "MELCloud ile klimayı açmak ve kapatmak pratik bir şekilde yapılabiliyor"





Güçer, ısıtma ve soğutmada A+++ enerji sınıfına ulaşan yeni nesil klimalar sunan Mitsubishi Electric'in, uzaktan bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanarak klimanın internet üzerinden kontrolünü sağlayan MELCloud teknolojisiyle hayatı kolaylaştırdığı bilgisini vererek, "MELCloud ile klimayı açmak ve kapatmak, sıcaklık ayarını, çalışma modunu ve fan açısını değiştirmek, kanatçıkları ayarlamak, odanın sıcaklığını görmek, cihazların tüketimini görmek veya bir arıza anında otomatik haberdar olmak gibi farklı işlemler hızlı ve pratik bir şekilde yapılabiliyor. Klimanın çalışma durumunu mobil olarak kontrol etmek mümkün olduğu için evden çıktıktan sonra akıllara takılan 'Klimayı kapattım mı?' endişesine son veren MELCloud, kumanda kullanımında zorluk yaşayabilecek çocuklar, yaşlılar ya da hastalar evde tek başına olduklarında da klimaların kolaylıkla yönetilmesine imkan tanıyor." ifadelerini kullandı.





Sağlıklı mekanların olmazsa olmazı temiz hava konusunda klimaların önemli bir rolü bulunduğunu anımsatan Güçer, bakteri, virüs, toz ve alerjenlerden uzak bir mekan için en yeni teknolojilerle geliştirilmiş filtrelerin avantaj sağlayacağı uyarısında bulundu.

Güçer, şunları kaydetti:

"Nano teknoloji kullanılarak yüzey alanı geliştirilip verimliliği artırılan statik filtrelerin yanı sıra elektronik filtreler de artık klimaların filtreleme özelliklerini hava temizleme cihazları ile eş ve birçoğundan üstün hale getiriyor.

Mitsubishi Electric Legendera serisinde bulunan 'Quadro Plasma Plus' filtre PM2,5 diye adlandırılan ve 2,5 mikrometreden daha küçük parçacıkları ifade eden kirleticileri filtreleyebiliyor. Hava temizleme cihazları için aranan bir kriter olan bu filtreleme özelliği A sınıfı derecelendirme ile temizleyebiliyor.



Klimaların uzun yıllar performansını koruyarak kullanılması için periyodik olarak yılda iki kez bakım yapılması gerekiyor. Yetkili kişilerce ısıtma veya soğutma sezonu öncesi yapılmasını önerdiğimiz bakım çalışmalarında klimanın birçok parçası kontrolden geçiyor. Profesyonellerin gerçekleştireceği bu bakım haricinde kullanıcıların da basit anlamda yapılabileceği temizlik işlemleri bulunuyor. Örneğin, filtrelerin gözden geçirilmesi kullanıcıların yapabileceği oldukça önemli ve basit bir bakım işlemi. Bu bakımların yapılmaması durumunda klimanın ısıtma ve soğutma kapasitesi düşerken, gereksiz elektrik sarfiyatı da oluşabiliyor."







- "Keşfetteam ekipleri kapılardaki ısı kaçak noktalarını tespit ediyor"





Güçer, klimaların düzenli bakımının uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri tarafından geliştirilerek sektörde öncü olarak uygulanan teknolojik ve deneyimsel keşif hizmeti Keşfetteam, bu sezonun yeni ürünleri ile güncellenmiş yazılımıyla klima almak isteyen ve profesyonel destek arayanların yardımına tam da bu noktada koşuyor. Uzman Keşfetteam ekipleri, en son teknoloji ekipmanlarla termal görüntüleme yaparak ortamdaki yalıtım sorunlarını, ısı köprülerini, dış duvarlardaki ve kapılardaki ısı kaçak noktalarını tespit ediyor.

Profesyonel ekipler klima tipi, kapasitesi ve montaj yeri olarak mekana en uygun alternatifleri belirleyerek kullanıcıları tam verim alabilmeleri için yapılması gerekenler konusunda yönlendiriyor. Seçilen klima için ideal yeri tespit eden Keşfetteam ekipleri, gerçek dünya ile dijital dünya arasında bağlantı sağlayan yazılım teknolojisi 'Artırılmış Gerçeklik' (Augmented Reality) sayesinde, ürünün mekan içerisinde montaj sonrası nasıl duracağını daha ilk temasta gösterebiliyor."







