Klasik otomobiller Frankfurt’ta görücüye çıktı

FRANKFURT (AA) - Uluslararası Otomotiv Yedek Parça ve Aksesuarlar Fuarı (Automechanika), kapılarını salı günü Almanya’nın Frankfurt kentinde açtı.

Messe Frankfurt tarafından bu yıl 25’ncisi düzenlenen fuarda, 5 binden fazla katılımcı firma, otomotiv sektörüne ilişkin yedek parça ve aksesuarları alanında en yeni ürün ve hizmetlerini sergiliyor.

Otomobil yedek parçalarının yanı sıra ilk kez bu yıl klasik araçların sergilendiği bir bölüm de ziyarete açıldı. Otomotiv endüstrisinin önde gelen ticaret fuarında, emektar, nostaljik ve klasik otomobil işiyle ilgili her şey, 12.1 numaralı salonda görücüye çıktı.

ABD, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa yapımı yaklaşık 50 klasik araç fuar ziyaretçilerinin büyük beğenisi kazandı.

Katılımcılar arasında Volkswagen Classic Parts, Mazda Motors Deutschland ve Scandix gibi özel parça firmaları ve BASF Coatings gibi boya üreticileri ve madeni yağ, tamir ve bakım ürünleri, araç teknik ve mekanik parça tedarikçileri bulunuyor.

Ziyaretçiler ayrıca, denetleyiciler, test kuruluşları, sigorta şirketleri ve finansal hizmet sağlayıcıları gibi şirketlerle de bu alanda temasa geçme şansını yakalıyor.

in pazar payı 16 milyar avro

Klasik otomobiller günümüzde sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkmış durumda. Yalnızca bir hobi olmakla da kalmayıp kültürel bir mirası da temsil eden klasik otomobiller, milyarlarca avroluk bir pazara da sahip.

Araştırmalara göre, pazar hacmi 16 milyar avro civarında olan klasik araçların onarım işlemleri de bu alanda faaliyet gösteren bir çok işyeri için önemli bir gelir kaynağı olarak kabul ediliyor.

Almanya'da klasik araçlarla ilgili yılda 4 binden fazla etkinlik gerçekleşiyor. Nostaljik ve klasik otomobil sahipleri, araçlarını kullanmayı ve bakımını yapmayı bir hobi olarak görüyor ve bu işe çok fazla zaman ve para yatırmaktan geri durmuyor.

Almanya’da yılda 5 bin avrodan fazla harcanıyor

Almanya’da önemli otomotiv sanayi danışmanlık şirketlerinden BBE Automotiv’in bir araştırmasına göre, klasik otomobil sahipleri yılda araç başına 5 bin 200 avrodan fazla harcama yapıyor. Pazar satışlarının yüzde 60'ından fazlası duygusal olarak satın alınan alımları temsil ediyor.

Almanya'da sayıları yaklaşık 7,8 milyonu bulan klasik, nostaljik ve emektar otomobiller, Alman yollarındaki mevcut motorlu araçların yüzde 14'ünden fazlasını oluşturuyor.

Bu durum, piyasaya daha uygun olanı sunmak isteyen tamir atölyeleri ve araba galerileri için cazip bir pazar olarak görülüyor.