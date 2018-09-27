KKÜ'ye TEKNOFEST İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda mansiyon ödülü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Ar-Ge Öğrenci Topluluğu, iki takım olarak katıldığı İstanbul'daki Havacılık, Bilim ve Teknoloji Fuarı (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen "Teknofest İnsansız Hava Araçları Yarışması"nda mansiyon ödülü kazandı.

KKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Sabit Kanatlı İHA Projesi için 2015'de kurulan Flying Castle Takımının 107 takım arasından "detaylı tasarım raporu ve uçuş videosu" incelemesi sonrasında elemeleri geçerek ilk 40 takım içerisinde, Döner Kanatlı İHA Projesi için 2017'de kurulan Rotating Castle Takımının ise 143 takım arasından ilk 45 takım içerisinde yarışmaya çağrıldı belirtildi.

Rotating Castle Takımının, manuel ve otonom uçuş olarak yük alma ve yük bırakma görevlerinin bulunduğu yarışmada aldığı görevleri başarı ile yerine getirdiği ve özellikle otonom uçuştaki başarısı sayesinde yarışmayı, 45 takım arasında 11. olarak tamamladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Flying Castle Takımı ise yarışmayı, 40 takım arasında 31. olarak tamamladı. Ayrıca, 85 takım arasında iki takıma verilen mansiyon ödülünü aldı. Mansiyon ödülü, sahadaki diğer takımların yenilikçi teknoloji kullanımı, özgün tasarım, takım ruhu, centilmenlik, sportmenlik, yardımseverlik gibi kriterlere göre verdikleri oylar ile belirlendi. Araştırma ve geliştirme projeleri yapmak, bilgi, tecrübe ve kabiliyet kazanmak, sürdürülebilir bir şekilde bu kazanımları aktarmak amacıyla 2014 yılında kurulan Ar-Ge Öğrenci Topluluğu faaliyetlerini Prof. Dr. Yahya Doğu ve Araştırma Görevlisi Emrah Kantaroğlu danışmanlığında sürdürüyor."