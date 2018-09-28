KKÜ'nün TEKNOFEST'teki başarısı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, İstanbul'daki Havacılık, Bilim ve Teknoloji Fuarı (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST İnsansız Hava Araçları Yarışması"nda mansiyon ödülü kazanan Ar-Ge Öğrenci Topluluğu'nu tebrik etti.

Aslan, Rektörlük binası önünde düzenlenen törende, 2 danışman akademisyen koordinesinde ürettikleri drone ve İHA ile yarışmaya katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Aslan, çok mutlu bir günü yaşadıklarını belirterek, geçen hafta İstanbul'da TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmada Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

Kendilerine göre bunun büyük bir başarı olduğunu dile getiren Aslan, "Geleceğin şekillenmesinde KKÜ'nün de ciddi bir payının olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Bunun sadece bu küçük drone ve İHA ile kalmaması lazım. İnşallah Türkiye'deki ilk prototip havada uçan, denizde yüzen, karada giden arabayı Türkiye'de KKÜ'nün bu değerli öğrencileri yapacak. Onlarda azim var, devlette destek var, üniversite olarak biz de destekliyoruz." diye konuştu.

Ar-Ge Öğrenci Topluluğu'nun danışmanı Prof. Dr. Yahya Doğu da öğrencilerin ilk olarak topluluğu kurduğunu anlattı.

Öğrencilerin birinci sınıfın sonunda ilk İHA'larını yaptığını ancak aracın ilk uçuşunda düştüğünü aktaran Doğu, şöyle konuştu:

"Üçüncü yılın sonunda TÜBİTAK'ın düzenlediği İHA yarışmalarına katıldılar ve uçuş gerçekleştirdiler. Devam eden yılda da katıldılar. TEKNOFEST'te üçüncüsüne katıldılar ve gayet başarılıydılar. Bunlar sadece öğrenci topluluğunun teklif etmesiyle bizim de onlara destek olmamızla ortaya çıktı. En büyük hedefimiz sürdürülebilir bir eğitim sağlamaktı. 5 yıldır bu devam etti. Bu yıl elde ettikleri başarı çok güzel bir şey ama bizim asıl başarımız sürdürülebilir bir eğitim içerisinde bu gençleri dinamik bir şekilde hazırlamaya devam etmek. Bu küçük katkıların ileride kelebek etkisi yaratacağına inanıyoruz."