KKÜ'den minik öğrencilere atölye sınıfı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri, topluma hizmet dersi kapsamında minik öğrencilere atölye sınıfı kurdu.

Kırıkkale Geraldine Saran İlkokulunda bulunan atıl bir depo alanı, öğrencilerin okulu daha çok sevmesi, rahat ve ilgi çekici bir alanda resim yapmaları, kitap okumaları ve zeka oyunları oynamaları için bir atölye sınıfı haline dönüştürüldü.

Proje koordinatörü Öğretim Üyesi Dr. Metin Elkatmış, çocuklara güzel bir sınıf kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Elkatmış, şunları kaydetti:

"Biz başka bir konuya dikkat çekmek istedik. Binalarda kullanılmayan alanlara da ilahi yasa çerçevesinde bakıp bunun bir tür mekan israfı anlamına geldiğini düşündük. Kullanılmak üzere inşa edilen bir yapıda, mekanın bir parçası kullanılmıyorsa orası ya teknik bir hatadan ötürü kullanıma elverişsizdir ya da rantabl şekilde kullanmayı bilmiyoruzdur. Oysa çok küçük mekanlarında doğru planlamalarla nasıl elverişli hale getirildiğine yönelik örneklere zaman zaman haberler vasıtasıyla şahit oluyoruz. Bizde buradan hareketle okulumuzda kullanıma elverişli olmayan bir alanı, maksimum yarar elde edecek şekilde dizayn ettik. Süreçte her birimiz bu işten hem çok eğlendik hem de öğrencilerimizde sorun çözme, eser oluşturma becerilerine dair önemli kazanımlar elde ettiler."