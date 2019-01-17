KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) tarafından "Üniversite-Sanayi Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Mühendislik Fakültesi Şehit Aydın Çopur salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, sanayi ile üniversite arasındaki bilgi, deneyim ve tecrübeler katılımcılara aktarıldı.

KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, burada yaptığı konuşmada, üniversite olarak bu projeyi önemsediklerini söyledi.

KKÜ ile sanayi işbirliği kapsamında platform kurulduğunu ve ayda bir kez toplantı yapıldığını dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Biz, sanayicimiz için proje üretmeye hazırız. Bizler üniversite olarak her zaman sanayicimizin de emrindeyiz. Burada ürettiğimiz bilgileri pratiğe dökerek, zaman kaybetmeden sahada oluşumlarını görmeliyiz. 4 ay önce göreve başladığımızda önümüzdeki yıllarda şunları yapacağız dedik. Sektörle proje bazlı çalışmalara gideceğimizi de söyledik. Hazırlamış olduğumuz bu proje kapsamında sanayicimizin içinde bulunduğu zorlu süreci en iyi şekilde atlatmasını, gelecekte de önemli çalışmalar gerçekleştirmesini amaçlıyoruz. Üniversitedeki 59 bölümün ilgili alanlarıyla şehirdeki bütün ilgili kurumlarıyla görüşmeler sağladık. 'İşi planla, projeyi yap ve parayı kap' şeklinde proje hazırlayacağız. Planlayacağız, projeyi hazırlayacağız ve proje sonucunda parayı alacağız."

Kamu Üniversite ve Sanayi İşbirliği Temsilcisi Prof. Dr. Recep Çalın da üniversite-sanayi işbirliğinin her alana ciddi manada katkı sağlayacağını dile getirdi.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması amacıyla platform oluşturulduğunu vurgulayan Çalın, sanayi anlamında ciddi hizmetler gerçekleştirileceğini anlattı.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı da şunları kaydetti:

"Biz sanayiciler, kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizlere bilgi alanında da katkı sağlayacak olan bu işbirliği, sanayicilerimizin ufkunu daha da açacaktır. Biz üniversitemiz ile ortak hareket ederek bu işbirliğinin daha da gelişmesini sağlayacağız. Bu gelişmeleri de sahaya yansıtacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."