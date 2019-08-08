KKÜ'de kontenjanların yüzde 98'i doldu

KIRIKKALE (AA) - ÖSYM tarafından açıklanan 2019 YKS tercih sonuçlarına göre, Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) kontenjanlarının yüzde 98'inin dolduğu bildirildi.

KK'den yapılan yazılı açıklamada, çeyrek asrı geride bırakarak Türkiye'nin köklü üniversiteleri arasında yer alan, başarılı eğitim ve öğretim faaliyetleriyle büyümeye ve gelişmeye devam eden üniversitenin 2019 YKS sonuçlarına göre kontenjanlarının tamamına yakınını doldurduğu belirtildi.

Üniversiteye lisans programlarına 4 bin 85, önlisans programlarına ise 2 bin 894 olmak üzere toplam 6 bin 979 öğrenci kontenjanının ayrıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kontenjanlarını lisans programlarında yüzde 97'nin üzerinde, ön lisans programlarında ise yüzde 98'in üzerinde doldurarak önemli bir yerleşme oranı yakaladı. Ortalama doluluk oranlarının devlet üniversitelerinde yüzde 93, vakıf üniversitelerinde yüzde 84 olduğu ülkemizde, üniversitemiz farkını ortaya koyarak ortalamaların çok üzerine çıktı ve doluluk oranında önde gelen üniversiteler arasında yer aldı. Akademik çalışmalarıyla, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle öğrencilerimize, vatandaşlarımıza, ilimize ve ülkemize katkı sağlama ve değer kazandırma gayreti içerisinde faaliyetler yürüten üniversitemiz, başarılı çalışmalarının geleceğin güçlü Türkiye'sinin mimarı olacak gençlerimiz arasında dikkat çektiğini yakalamış olduğu doluluk oranıyla herkese gösterdi. Üniversitemizi kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, üniversite eğitimi boyunca başarılar diliyoruz."