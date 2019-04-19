KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesinde (KKÜ) "Genç Yazarlar Atölyesi Projesi" kapsamında üniversite öğrencilerine eğitim verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen proje kapsamında eğitim alan üniversite öğrencileri de okullarda öğrencilere eğitim verecek.

Proje koordinatörü Ali Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyiliği bulaştırma adına yola çıktıklarını ve projeyi tüm Kırıkkale'ye yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Gönüllü genç arkadaşlarıyla bunu başarmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Kazancı, "Minik yüreklerin kalplerine iyilik, başarı, sevgi yüklüyoruz. Çocuklardan gelen ışık ise bizleri çok mutlu ediyor. Öğrencilerle birebir ilgilenmek amacıyla 20 kişilik sınıflarda en az 4 eğitmen bulunarak birebir eğitim verilecek. Toplamda 15 saat sürecek eğitimin sonunda yüreklerden çıkan yazıların kitaplaştırılması aşamasına geçilecek." diye konuştu.