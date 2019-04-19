KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı ile Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle üniversite yerleşkesinde "Astım Ormanı" oluşturuldu.

Kırıkkale Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, KKÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Füsun Kalpaklıoğlu, Doç. Dr. Ayşe Baççıoğlu ve öğrenciler, "Temiz hava, sağlıklı nefes" sloganıyla Yenişehir Yerleşkesinde oluşturulan alana çam fidanı dikti.

Baççıoğlu, burada yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin astıma genetik yatkınlığı olan bireylerde astım başlangıcına ve astımı olan bireylerde ataklara ve hastalık progresyonuna sebep olduğunu söyledi.

Duyarlılığı arttırıcı nedenler arasında düşük sosyo-ekonomik durum, yetersiz antioksidan içeren diyetle beslenme ve sigara dumanı maruziyetinin sayılabileceğini anlatan Baççıoğlu, şöyle konuştu:

"Hava kirliliğinin yarattığı bu olumsuz tabloya karşı toplumsal olarak kentlerde taş kömürü kullanılmaması ve doğal gazın kullanımının teşviki, trafik yoğunluğuna karşı önlemler alınması, çevrede yeşil alanların arttırılması, toplu taşıma araçlarının yaygınlaştırılması ve kapalı ortamlarda sigara içilmemesi kuralının aktif olarak uygulanması yapabilecekler arasındadır. İç ortamda pişirme, mum ve ısıtma kaynaklı dumanlara karşı önlem alınması, tütün dumanından uzak durulması, odaların günde en az 2 kez havalandırılması, filtreli klima kullanılması, rutubetsiz ortam sağlanması, alerjen düzeyinin azaltılması, kokusuz deterjana geçilmesi, deodorant ve saç spreyi türü kozmetiklerin kullanılmaması bireysel olarak yapılabilecekler arasındadır. Hava kirliliğinin çok yoğun olduğu dönemlerde çocuk, hamile ve yaşlı astımlılar yüze oturan etkin filtreli solunum koruyucu yüz maskeleri kullanabilirler."

Program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.