KKTC'deki hükümet krizi

ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümetinin istifasını sunmasının ardından, yeni hükümetin kurulması için görevlendirmenin gelecek hafta yapılacağı bildirildi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Akıncı, hafta sonu partilere kendi içerlerinde görüşme ve değerlendirmeler yapabilmeleri için fırsat tanıyacağını, ardından pazartesi günü parti temsilcileriyle yapacağı görüşmelerin ardından hükümeti kurabileceğine inandığı bir milletvekiline görev vereceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Erhürman'ın istifa mektubunu almasının ardından yaptığı konuşmada, hükümetin ciddi sıkıntılar içinde görev yaptığını, ilk kez 4'lü bir hükümetin denendiğini, bu sürede ciddi çabalar, uğraşlar verildiğini ifade ederek "Koalisyonlar her zaman zordur. Ama her yaşanan, geleceğe dersler çıkaran örnek oluşturur. Bu koalisyon da daha iyi, güzel işler çıkarmak için önemli bir örnek olacak. Toplum bundan yararlansın. Hizmetlerinize teşekkür ederim ve yaşamınızda başarılar dilerim." dedi.

Yeni hükümet oluşana dek Erhürman ve hükümetin görevini sürdürmesini isteyen Akıncı, yeni hükümetin kurulması için hafta sonunda siyasi partilere aralarında istişarelerde bulunmaları için zaman tanıyacağını belirterek "Hafta başından itibaren partilerle ayrı ayrı temas edip hükümet kurabileceğine inandığım bir milletvekilini görevlendireceğim. Gecikme olmayacak, görevlendirme hafta içinde yapılacak." ifadelerini kullandı.

Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı görevini yürüten Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, dün bakanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Denktaş'ın istifasının ardından Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da HP'nin hükümetten çekilme kararı aldığını bildirmişti.

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gelişmeler üzerine, dün yaptığı açıklamada, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlaması amacıyla hükümetin istifasını bugün Cumhurbaşkanı'na sunacağını duyurmuştu.

- 4'lü koalisyon 16 Şubat'ta göreve başlamıştı

7 Ocak 2018'de yapılan erken genel seçiminin ardından Tufan Erhürman Başbakanlığında 2 Şubat 2018'de kurulan CTP-HP-Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden oluşan koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda 16 Şubat’ta oy çokluğuyla güvenoyu almıştı. Oylamada, hükümet için 27 kabul, 22 ret oyu kullanılmış, 1 kişi oylamaya katılmamıştı.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

4’lü koalisyon hükümeti şu isimlerden oluşuyordu:

"Başbakan Tufan Erhürman (CTP), Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay (HP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit (TDP), Maliye Bakanı Serdar Denktaş (DP), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars (HP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami (CTP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali (CTP), Sağlık Bakanı Filiz Besim (CTP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler (TDP)"