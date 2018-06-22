KKTC'de başörtülü öğrencilerin diplomaları onaylandı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başörtülü oldukları gerekçesiyle lise diplomaları onaylanmayan öğrencilerin sorununun, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ın müdahalesiyle çözüldüğü bildirildi.

Hala Sultan İlahiyat Kolejinde eğitimlerini tamamlayan ancak başörtülü fotoğrafları bulunduğu gerekçesiyle lise diplomaları onaylanmayan öğrencilerin diplomaları, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandı.

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet Kaynarca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuya ilişkin on kişilik bir heyetle öğrencilerin sorunu için Başbakan Tufan Erhürman ile görüştüklerini belirtti.

Sorunun çözüldüğünü belirten Kaynarca, "Başbakan'ımıza teşekkür ediyoruz. Okul Aile Birliği temsilcileri olarak kendileri ile görüştük. Öğrencilerin diplomalarının okul müdürlüğüne ulaştığı teyit edildi." dedi.

Kaynarca, öğrencilere diplomalarının verilmesinin yanı sıra Başbakan Erhürman'ın bundan sonra da böyle bir problemle karşılaşmayacakları garantisini verdiğini söyledi.

"Başörtüsü eğitime engel değil"

Bu yüzyılda bu tür sorunlarla tekrar tekrar karşılaşmak istemediklerine işaret eden Kaynarca, "Biz dirayetli, basiretli, başörtüsü engeline takılmadan iyi ile kötüyü ayırt edebilen bir eğitim istiyoruz. Okul birincisi ve üçüncüsü başörtülü, demek ki başörtüsü eğitime engel değil." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Sacide Kulu ise Hala Sultan İlahiyat Kolejinde yaşanan diploma krizinin çözülmesinin kendisini ve diğer öğrenci arkadaşlarını mutlu ettiğini belirterek, "Artık diplomalarımıza kavuşabiliyoruz. Gönül isterdi ki bu dün halledilsin ve ders çalışmamız gereken vakitte bakanlıkta hakkımızı aramayalım. Gelecek yıl da kardeşlerimizin bu sorunlarla karşılaşmayacağını umut ediyoruz." dedi.

Hala Sultan İlahiyat Kolejinde dün yapılan mezuniyet töreninde diplomalarında başörtülü fotoğrafları bulunan öğrencilerin lise diplomaları KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmamış, öğrenciler ve Okul Aile Birliği üyeleri de bu sabah bakanlık önünde protesto düzenlemişti.

Muhabir: Murat Demirci