KKTC heyeti Büyükkılıç'ı ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen heyeti kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı yazılı açıklamaya göre, KKTCbaşkanlığındaki heyet, Baykan Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Bağzıbağlı, ziyarette yaptığı konuşmada, Kayseri'nin toplu taşıma konusundaki çalışmalarını incelediklerini ve çok başarılı bulduklarını belirterek, ülkelerinde yapmak istedikleri çalışmalar için Büyükkılıç'tan destek istedi.

Başkan Büyükkılıç da Kayseri'deki örnek çalışmaları başka illerle de paylaştıklarını ifade ederek, KKTC için de her türlü desteği verebileceklerini aktardı.