KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile görüştü

LEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Lute'yi kabul ettiğini ve yaklaşık 2 saat görüştüklerini belirtti.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Sözcüsü Burcu, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı İpek Borman da hazır bulundu.
Burcu, "Sayın Lute, Genel Sekreter’in de beklentisi olan referans kavramlar ile ilgili çalışmayı tamamlamaya gayret etmektedir. Bu bağlamda Sayın Lute, Cumhurbaşkanımız ile yarın da görüşme arzusunu iletmiştir. Görüşme, yarın öğleden sonra gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.
Lute, bu sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile de görüşmüştü.