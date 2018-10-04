KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs'ta çözüm istiyor

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, haftalık rutin görüşmeleri kapsamında Başbakan Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Akıncı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta yaptığı New York temasları sırasında Kıbrıs Türk tarafının bir daha sonuç odaklı olmayan, takvimsiz ve herhangi bir amaca hizmet etmeyen, sırf müzakere olsun diye müzakere etme anlayışından uzaklaşılmasını istediğini ortaya koyduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmelerinde Kıbrıs Türk tarafının düşüncelerini bir kez daha kendisiyle paylaştıklarını belirten Akıncı, Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un raporunu henüz tamamlamadığını dile getirdi.

"Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs’ta çözüm istiyor"

Akıncı, Lute'nin hazırlayacağı raporun 15 Ekim'de BM Güvenlik Konseyi'ne sunulmasının beklendiğini, 30 Ekim'de de bu konuların tartışılmasının gündemde olduğunu vurgulayarak, "Bizim açımızdan durum çok açık ve nettir. Bu netlik de Genel Sekreterle paylaşılmıştır. Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs'ta çözüm istiyor, statükonun devamını istemiyor, olası bir çözümde haklı yerini almak istiyor, Kıbrıs'ın iki eşit ortağından biri olarak Kıbrıs'ın geleceğinin inşasında rol almak istiyor." diye konuştu.

- Sonuç odaklı müzakere

Kıbrıs Türk halkının, müreffeh ve barış içinde güzel bir gelecek kurulmasını istediğini ve bunun için de sonuç odaklı bir müzakere yöntemini öngördüğüne dikkati çeken Akıncı, "Kıbrıs Türk tarafı bir daha sonuç odaklı olmayan, takvimsiz ve herhangi bir amaca hizmet etmeyen, sırf müzakere olsun diye müzakere etme anlayışından artık uzaklaşılmasını istiyor. Kıbrıs Türk tarafının temsilcisi olarak ve seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak yaptığım bütün temaslarda bu çerçeveyi aynen ortaya koydum." ifadelerini kullandı.

Akıncı, sonuç odaklı, takvimli ve stratejik anlaşmayı hedefleyecek bir çerçeveye Kıbrıs Türk halkının hazır olduğuna işaret ederek, bunun için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in daha aktif bir rol almasını arzu ettiklerini söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Alman ve Hollanda Dışişleri Bakanları de bu çerçevede temasları olduğunu belirten Akıncı, onlara da bu düşüncelerini aktardığını dile getirdi.

Aplıç ve Derinya sınır kapılarının açılması

Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakerelerde güven arttırıcı önlemler kapsamında açılması planlanan Derinya ve Aplıç sınır kapılarına da değinerek, Kıbrıs Türk tarafının bu konuyla ilgili siyasi iradeyi üç yıl önce ortaya koyduğunu ve bu kapıların açılması için çabalarını sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı.

Akıncı, son günlerde siyasi iradenin olmadığı yönünde eleştiriler aldıklarını anlatarak, siyasi irade anlamında herhangi bir eksikliğin söz konusu olmadığını söyledi.

Kıbrıs müzakereleri

Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin Eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.

Müzakerelerde, geçen yıl temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.