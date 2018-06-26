KKK personeline ilişkin darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tanık olarak dinlenilen E.B, 15 Temmuz'da KKK İstihbarat Başkanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaptığını belirtti.

Genelkurmay Başkanlığında 15 Temmuz 2016'da düzenlenen terörle mücadele toplantısına katıldığını ve saat 16.30 civarında eski Genelkurmay İkinci Başkan Yaşar Güler'in önüne bir not konulduğunu ve toplantıdan ayrıldığını ifade eden E.B, "Saat 17.00 gibi toplantıya ara verildi, ben akşam Gazi Orduevi'ndeki düğün nedeniyle toplantının ikinci kısmına girmemek için emekli Tümgeneral Mehmet Okkan'dan izin isteyerek eski Tuğgeneral İbrahim Lütfi Nuhoğlu ile birlikte Genelkurmay Başkanlığından ayrılarak KKK'ya geldik." dedi.

- "Ayağınızı uzatıp, rahat rahat çayınızı kahvenizi için"

Darbe girişimi sırasında İstanbul'da köprülerin kapatıldığını eşinin aranmasıyla öğrendiğini söyleyen E.B, şöyle devam etti:

"Düğün salonundan dışarı çıktığımızda helikopter sesleri geliyordu, saat 22.30 civarında düğünden ayrılarak evime gittim. Olayın darbe girişimi olduğunu basından öğrendim, KKK Harekat Merkezini aradım, eski albay Atilla Tanrıseven telefonu açtı. Neler olduğunu sorduğumda bana 'Komutanım bir anormallik yok.' dedi. Ardından eski tuğgeneral Adem Boduroğlu'nu arayarak kendisine de neler olduğunu sordum. O da 'Herhangi bir problem yok, ayağınızı uzatıp rahat rahat çayınızı kahvenizi için.' dedi. Amirimi arayarak mesaiye gelip gelmeyeceğimi sordum, emrini beklememi söyledi. 15 Temmuz ile ilgili anlatacaklarım bu şekildedir."

Tanık eski er E.A,15 Temmuz 2016'da KKK 3 No'lu Nizamiyesinde kayıt görevlisi olduğunu ve saat 21.00 sularında nizamiyeye 3-4 rütbelinin geldiğini ve bu kişilerden ikisinin sanıklardan eski üsteğmenler Bayram Üstündağ ve Emrah Çelebi olduğunu ileri sürdü.

E.A, "Bu kişiler tatbikat olduğunu, kapıyı kilitlememi söylediler. Telefonlara cevap vermemi engellediler, ilerleyen saatlerde açık olan televizyonu kapattılar, içlerinden bir kişi benim telefonumu aldı, olayın üzerinden yaklaşık iki yıl geçti, çoğu şeyi hatırlamıyorum, hatırladıklarım bunlardan ibarettir." diye konuştu.

- "Kantine kilitlediler"

Tanık eski er D.O.İ. de 15 Temmuz 2016'da KKK kışla kantininde görevli olduğunu, mesaisine gündüz normal şekilde devam ettiğini ancak akşam saatlerinde tanımadığı rütbelilerin gelerek siber saldırı olduğu gerekçesiyle cep telefonlarını aldıklarını ve bir süre kantin kapılarını kilitleyerek içeride alıkonulduklarını anlattı.

İlerleyen saatlerde kapıların açıldığını ve Destek Grup Komutanlığı bölgesine gittiğini söyleyen D.O.İ, "Sabah saatlerinde bana tekrar kantini açtırdılar, kantine gelen kişilerin isimlikleri yoktu, kantinden eşofman alıp giyerek kışladan ayrıldılar." dedi.

Duruşmaya yarın tanık beyanlarıyla devam edilecek.



