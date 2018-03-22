KKK personeline ilişkin darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 12'si firari 150 kişinin yargılandığı davada, sanık savunmalarının alınmasına devam edildi.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski astsubay Osman Gökmen, olay tarihinde Tayin Daire Başkanlığında görevli olduğunu ifade etti.

Darbe girişiminin yaşandığı gün mesaisini bitirdikten sonra evine gittiğini, televizyondan kalkışmaya yönelik haberleri gördükten sonra şube müdür vekili binbaşı Leven Akçaoğlu'nu aradığını ancak ulaşamadığını anlatan Gökmen, "Kamuflajlarımı giyerek iş yerine gitmeye karar verdim. Karargahta önce çalışma odama gittim. Başçavuş Yalçın Kızılçam bana terör saldırısı olabileceğini, emniyet tedbirleri alındığını söyledi." dedi.

"Nizamiyedeki televizyondan ülkede olanları izledim." ifadesini kullanan Gökmen, daha sonra Kızılçam ile birlikte kışla içindeki nöbet yerlerine devriye attığını ve daha sonra 2 No'lu nizamiyede beklediğini öne sürdü.

Gökmen, ilerleyen saatlerde Levent binbaşı ile birlikte Destek Kıtalarına gittiklerini, oradaki askerlerin emniyetini aldıklarını, sabah olunca da sivil kıyafetlerini giyerek eve gittiğini beyan etti.

Yaşadıklarının tamamını samimi bir şekilde anlattığını, uzun tutukluluk süresinden dolayı ailesinin mağdur olduğunu belirten Gökmen, tahliye talebinde bulundu.

Sanık eski astsubay Mehmet Akkuş da 15 Temmuz'da rutin mesaisine devam ederken saat 20.45 civarında binbaşı Ervan Buyur'un yanına geldiğini, kamuflaj giyilmesi gerektiğini söylemesi üzerine kamuflajlarını giyip odasına geçtiğini ifade etti.

Koridora çıktığında personel başkanının odasının açık olduğunu ve içeride olmadığını, kuvvet komutanın makamında olabileceğini düşündüğünü belirten Akkuş, "Telefonla Kuvvet Komutanının makamını aradığımda Nuh albay personel başkanının Akıncı'ya gittiğini söyledi. Kendisine ulaşmak maksadıyla makam aracını alarak 3 No'lu nizamiyeye gittim, araç çıkışının yasak olduğu söylendi ve karargaha döndüm." diye konuştu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah ve Destek Kıtaları Grup Komutanı Albay Tuncay Polat'ı derdest ettiğine yönelik müşteki beyanlarını reddeden Akkuş, savunmasına şöyle devam etti:

"Binbaşı Ercan Buyur ile karşılaştım. Kendisine durumu anlattım. O da Albay Tuncay Bolat ile görüşmemi söyledi. Tam odasına girmiştim ki arkadan bir kişi beni tutarak 'Sen çık.' dedi. Ben de haberci odasına geçtim. Tekrar odasına baktığımda kendisini göremedim. Habercisine sordum, 'Komutanlarımız ile birlikte aşağı indiler.' dedi. Ben de aşağıya indim. Aracı kullanacak personel arıyorlardı. Kullanabileceğimi söyledim. Amacım Akıncı'ya gitmekti. Araçta Tuncay Polat vardı. Ben onun da Akıncı'ya gitmek istediğini düşündüm. Bana personel başkanını sordu, Akıncı'da olduğunu söyledim."

Akkuş, Akıncı Üssü'ne gittiklerinde nizamiyede kendilerini teğmenlerin durdurduğunu, onlara Personel Başkanını sorduğunda bölgeyi terk etmesini söylediklerini, ardından Tuncay Polat'ın araçtan inerek diğerleriyle birlikte Akıncı Üssü'ne girdiğini beyan etti. Bunun üzerine tekrar karargaha döndüğü söyleyen Akkuş, bir süre televizyondan yaşananları takip ettiğini ardından evine gittiğini belirtti.

FETÖ'cü olmadığını ve darbe girişimine katılmadığını savunan Akkuş, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.