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Kızının eve dönmesi için inşaata çıkan kadını polis kurtardı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sevgilisiyle kaçan kızının geri dönmesi için inşaatın 3. katına çıkan kadını polis ekipleri ikna etti.Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak'taki bir inşaatın 3. katına çıkan ve pencereden...
Genel 03.12.2019, 16:58
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sevgilisiyle kaçan kızının geri dönmesi için inşaatın 3. katına çıkan kadını polis ekipleri ikna etti.
Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak'taki bir inşaatın 3. katına çıkan ve pencereden sarkan 5 çocuk annesi .(49), sevgilisiyle kaçan kızının bulunmasını istedi.
Yaklaşık 2 saat ikna etmeye çalıştıkları 'nın bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, kadını pencereden içeri çekti.
Sinir krizi geçiren kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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