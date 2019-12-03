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Kızının eve dönmesi için inşaata çıkan kadını polis kurtardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sevgilisiyle kaçan kızının geri dönmesi için inşaatın 3. katına çıkan kadını polis ekipleri ikna etti.Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak'taki bir inşaatın 3. katına çıkan ve pencereden...

Genel 03.12.2019, 16:58
Kızının eve dönmesi için inşaata çıkan kadını polis kurtardı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sevgilisiyle kaçan kızının geri dönmesi için inşaatın 3. katına çıkan kadını polis ekipleri ikna etti.

Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak'taki bir inşaatın 3. katına çıkan ve pencereden sarkan 5 çocuk annesi .(49), sevgilisiyle kaçan kızının bulunmasını istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat ikna etmeye çalıştıkları 'nın bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, kadını pencereden içeri çekti.

Sinir krizi geçiren kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.


#inşaat #Polis
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