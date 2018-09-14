Kızılırmak'taki balık ölümleri

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kızılırmak'ta yaşanan balık ölümlerinin suda daha önce yaşanan oksijensizlikten kaynaklı olduğu bildirildi.



Tarım İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, olayın bildirilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, su ve ölü balık numunesi aldı.

DSİ 19. Bölge Müdürlüğünce suda yapılan tahlillerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, daha önce suda yaşanan oksijensizlik nedeniyle hasar gören balıkların ölümünün gerçekleştiği tespit edildi.

Zaman zaman bu tür balık ölümlerinin kentteki bazı göl ve akarsularda da yaşandığını belirten yetkililer, su sıcaklığındaki ani değişiklik dolayısıyla oksijen seviyesinin düştüğünü ve balık ölümlerinin gerçekleştiğini ifade etti.

Öte yandan ölü balık numunesinin ise Ankara Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderildiği belirtildi.