Kızılırmak'ta kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, girdiği Kızılırmak'ta kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.



Karaboğaz köyünün Kızılırmak kıyısında suya girdikten sonra kaybolan Raşit Tekin'in (22) bulunması için dün başlatılan çalışmalardan bugün de sonuç çıkmadı.



Jandarma ekipleri kıyı taramalarını sürdürürken, AFAD ekipleri de belirli aralıklarla su botlarıyla akıntı bölgesini kontrol ediyor. Konya ve Ankara'dan gelen dalgıç ekipleri ise suyun akıntısına göre arama yapıyor.



Su birikintileri ve sazlıkların da arandığı Kızılırmak kenarında, Tekin'in ailesi ve çok sayıda yakını gelecek haberi bekliyor.



Öte yandan, arama çalışmalarını kolaylaştırmak için Yamula ve Hirfanlı barajlarının kapaklarının kapatılarak, 7-8 metre derinlikteki suyun debisinin düşürülmeye çalışıldığı belirtildi.



Karaboğaz köyünde dün Kızılırmak nehrine giren 3 gençten Raşit Tekin kaybolmuş, olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başlamıştı.



Ankara'dan AFAD Başkanlığına bağlı sualtı arama kurtarma ve dalgıç ekipleri de olay yerine sevk edilmişti.



