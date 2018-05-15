Kızılırmak Nehri'ne düşen otomobil çıkarıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri'ne düşen otomobil, Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kırıkkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kızılırmak Nehri kenarında piknik yapmak isteyen bir vatandaşın aracının gece saatlerinde nehre düştüğü belirtildi.

Aracın nehre düşmesinin ardından gelen ihbar üzerine olay yerine giden Su Altı Arama Kurtarma ekibinin inceleme yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İncelemenin ardından 1 saatlik çalışma sonucu araç 10 metre derinlikten çıkarıldı. Belediyemiz Su Altı Arama Kurtarma ekibi 24 saat görev yapmaktadır ve gelen her ihbar değerlendirilmektedir. Su Altı Arama Kurtarma ekibimiz belediyemiz bünyesinde geçtiğimiz yıl kuruldu. Ekiplerimiz tam donanımlı olarak hizmet veriyor. Gece 03.00'de gelen bir ihbarın ardından ekipler Kızılırmak Nehri'ne düşen araca 1 saatlik çalışma sonucu ulaştılar."