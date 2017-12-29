"Kızılderili portakalı" koruma altına alındı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü, bal ormanı sahasında bulunan "Kızılderili portakalı" adı verilen ağaçları koruma altına aldı.

Merkeze bağlı Akçaağıl köyünde yer alan ve İl Özel İdaresinin tahsisinin ardından Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğünce bal ormanı oluşturulması için çalışma başlatılan yaklaşık bin 800 dekarlık alanda, ne zaman dikildiği ve cinsi belirlenemeyen 5 ağaç bulundu.

Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, incelemede bulunmak için gittiği arazide bulduğu ağaçların meyvelerinden örnekler alarak, araştırılması için kuruma getirdi. Yapılan incelemede meyvelerin "Kızılderili portakalı" olduğu belirlendi.

Ana vatanının Amerika kıtası olduğu ve suyun bol bulunduğu arazilerde yetiştiği tespit edilen ağaçlar, koruma altına alındı.

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaçların su imkanının az olduğu bozkırın ortasında yetişmesinden duyduğu şaşkınlığı dile getirerek bunların bölgeye adaptasyonu konusundaki araştırmanın devam ettiğini söyledi.

Bölgede kısa süre önce bal ormanı oluşturulması için çalışma yaptıklarını aktaran Karaca, "Kızılderili portakalı"nın yaklaşık 25 yıl önce dikildiği tahminini ifade etti.

Karaca, ağaçları kimin diktiğinin belli olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ağaçları koruma altına aldık. Kimse meyvesini toplamıyor. Köy halkı ne ağacı olduğunu da bilmiyor. Meyveler dalında kuruyor. Yapılan araştırmada meyvesinin C vitamini bakımından zengin olduğu belirlendi. Grip, cilt hastalıkları ve tansiyona iyi geldiğini söylediler. Yurt dışından getirtilerek İstanbul'da falan satıldığını öğrendik. İlgi görmesi halinde ağacın meyvelerinden tohum elde ederek çoğaltmayı hedefliyoruz. Aslında suyu seven bir meyve ağacıymış. Tabanı çöl kumu ve su yönünden çok fakir bir arazide nasıl yetişmiş bilmiyoruz."

Bölgede daha önce bu tür bir ağaç görmediklerini aktaran Karaca, "Yaklaşık 5 metre yüksekliğinde 5 ağaç var, 5'i de meyve veriyor. Onları koruyacağız. Meyvelerinden tohum alıp çoğaltabilirsek çiftçilerimize önereceğiz." dedi.