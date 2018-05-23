Kızılcakışla köyünde TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

SİVAS (AA) - Kızılcakışla Fatih Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

45 öğrenci ve 7 danışman öğretmen tarafından hazırlanan fuarda 12 proje sergilendi.

Açılış öncesi konuşan 6. sınıf öğrencisi Sıla Kalebayır, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eğitimi ve İngilizce projeler yapıldığını belirterek, fuarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Kalebayır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Köy Muhtarı Ahmet Aldaş kurdeleyi keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Ergen ve beraberindekiler, açılışın ardından okulun giriş ve ikinci katında bulunan koridorlarda sergilenen projeleri gezdi.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan, okul idareci ve öğretmenleriyle çok sayıda davetli katıldı.



