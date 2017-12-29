Kızılcaham'da

ANKARA (AA) - Kızılcahamam ilçesinde Perihan Erdoğan ilkokulu ile İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, "Geleceğimiz İçin Birlikteyiz Projesi"ni başlattı.

Projeyle velilerin çocuklarıyla kitap okuması, bu sayede okunacak kitapların çocukların eğitiminde yol gösterici olması hedefleniyor.

Evde hep birlikte okuma saatleri belirlenerek, aile bireylerinin kaliteli zaman geçirmesinin amaçlandığı proje ile ilk etapta kütüphaneden çocuk piskolojisi, çocuk sağlığı ve eğitimi, kişisel gelişimi konu alan 150 kitap velilere dağıtıldı.

Okul müdürü İsmail Açıkel, çok olumlu sonuçlar veren projenin uygulanmasına devam edileceğini söyledi.

Veliler de projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.







