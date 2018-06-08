Kızılcahamam'ın suyla ilgili sorunları çözülecek

ANKARA (AA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, Kızılcahamam'da muhtarlarla bir araya gelerek, mahallelerin su ve kanalizasyonla ilgili sorunlarını dinledi.

Kızılcahamam Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan toplantıda konuşan Kınacı, göreve atandıktan sonra Ankara'daki bütün ilçeleri tek tek dolaştığını, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorunlarını dinlediğini söyledi.

Mevcut problemleri tespit edip, hızlı bir şekilde kimseyi mağdur etmeden çözmek istediklerini dile getiren Kınacı, "Kızılcahamam köylerindeki depo sorununu yakından takip ediyorum. Depo sorununa el atarak 44 depoyu temmuz ayı içerisinde tamamlayacağız. Su ile ilgili bütün problemleri de 2018 yılı içerisinde çözeceğiz." dedi.

Toplantıya, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar ve muhtarlar katıldı.



