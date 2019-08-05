Kızılcahamam'ın parkları yenileniyor

ANKARA (AA) - Kızılcahamam mahallelerinde bulunan parklar yenilenerek vatandaşların kullanımına sunulmaya başladı.



Kızılcahamam Belediyesi, çocukların rahatlıkla koşup oynayabilmesi için ilçeye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmaya, mevcut parkları da yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kızılcahamam mahallelerinde bulunan parklar yenilenmeye başladı.

Mevcut bank ve çöp kovalarının, parkların, peyzaj düzenlemesi de elden geçirilecek. Ağaç ve bitki dokusu sürekli bakım ve yenileme çalışmaları ile korunan parklar, çocuklar ve yetişkinler için daha keyifli bir oyun ve dinlenme alanı haline getirilmeye başlandı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yenileme çalışmalarının vatandaşların daha iyi bir çevrede, yeşil ile iç içe yaşaması için yapıldığını belirterek, “Parklarımızın bakımlarını düzenli olarak yaparken bir yandan da iyileştirilmesi gereken parklarımızı ele alıyoruz. İlçemize yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmak için de aralıksız çalışıyoruz." dedi.

