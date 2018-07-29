Kızılcahamam'daki trafik kazası

KAYSERİ (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Onbaşı Muhammed Salih Günal'ın cenazesi, memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde toprağa verildi.

Günal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için Yeşilova Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Muhammed Salih Günal'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazının ardından Yeşilova Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Günal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdülkadir Deniz, Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürü İrfan Sancar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, dün, Uzman Onbaşı Mustafa Toyran'ın kullandığı 06 AN 7591 plakalı otomobil, TEM otoyolunun 68. kilometresinde önünde seyreden Hakan Kolay yönetimindeki 41 R 3949 plakalı tıra çarpmış, sürücü Toyran ile aynı araçtaki Muhammed Salih Günal, kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

