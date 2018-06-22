Kızılcahamam'da yeni hastanenin tanıtımı yapıldı

BURSA (AA) - Kızılcahamam Devlet Hastanesi için yaptırılarak hizmet vermeye başlayan yeni binanın tanıtımı yapıldı.



Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız hastane bahçesinde düzenlenen tanıtımda yaptığı konuşmada, ilçeye yakışır bir eser ortaya konulduğunu belirterek, bu güzel projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Muhittin Güney de 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanlığını kazandığında ilk masaya yatırdığı konulardan birinin hastane binasının durumu olduğunu söyledi.

Hastanenin resmi açılışını büyük bir törenle yapacaklarını belirten Güney, "Bu sadece hastane binamızın tanıtımı amaçlı düzenlenmiş bir toplantı. Yeni hastanemiz ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Başhekim Meftun Karataş da binanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından edilen dua ile kurban kesimi yapıldı.

Toplantıda daha sonra katılımcılar yeni hastane binasını gezerek Başhekim Karataş'tan bilgi aldı.

