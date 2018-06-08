Kızılcahamam'da yangın

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir apartmanın bodrum katında başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızılcahamam Soğuksu Caddesi'nde bulunan bir apartmandan gece saatlerinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Yangına müdahale eden ekipler, aparman sakinlerini tahliye ederken, dumandan etkilenen 2 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Kızılcahamam Devlet Hastanesine sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey de olay yerine gelerek inceleme yaptı.



