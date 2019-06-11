Kızılcahamam'da temizlik çalışmaları

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde belediye koordinesindeki ekip cami, köy konağı ve gasilhane gibi mekanlarda temizlik yapıyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın talimatıyla Kızılcahamam Belediyesi AK Masa Birimi koordinesinde, ilçeye bağlı 109 mahallede temizlik çalışması yapılması amacıyla "Mahallede Temizlik Var" projesi kapsamında bir süre önce 7'si kadın 8 kişilik ekip oluşturuldu.

Bu ekip her gün bir mahalleye giderek cami, köy konağı, gasilhane, köylerin kullandığı umumi yerler, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin evlerini temizliyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlarımızın her zaman yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Temizlik ekibi çalışmalarına devam ediyor. Bu güzel çalışma ile ilçe merkezi ve mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamak, onlardan gelen olumlu tepkileri alarak hizmet edebilmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor."